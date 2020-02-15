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Gümüşhane’de eksi 5 derecede kurtuluş yürüyüşü

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 15.02.2020 20:39 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yıldönümü kutlamalar düzenlenen ‘Kurtuluş yürüyüşü’ ile sona erdi.Gün boyu devam eden etkinliklerin ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başlayan ve hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu ortamda Kurtuluş Yürüyüşü gerçekleştirdi.Askerler ve vatandaşların hazır bulunduğu yürüyüşte askerler “Her Türk asker doğar”, “Vatan sana canım feda” sloganları atarken, vatandaşlarda ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarını dalgalandırdı.Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, eşi Sibel Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer protokol üyelerinin de katıldığı program Fatih Parkında son buldu.Cumhuriyet ve Atatürk Caddeleri izlenen yürüyüş güzergahı boyunca vatandaşlar da evlerinden ve balkonlarından bayraklar eşliğinde korteji izledi.Yürüyüşün sonunda Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşlara çorba ve kuru ekmek ikram edildi.

Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yıldönümü kutlamalar düzenlenen ‘Kurtuluş yürüyüşü’ ile sona erdi.
Gün boyu devam eden etkinliklerin ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başlayan ve hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu ortamda Kurtuluş Yürüyüşü gerçekleştirdi.
Askerler ve vatandaşların hazır bulunduğu yürüyüşte askerler “Her Türk asker doğar”, “Vatan sana canım feda” sloganları atarken, vatandaşlarda ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarını dalgalandırdı.
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, eşi Sibel Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer protokol üyelerinin de katıldığı program Fatih Parkında son buldu.
Cumhuriyet ve Atatürk Caddeleri izlenen yürüyüş güzergahı boyunca vatandaşlar da evlerinden ve balkonlarından bayraklar eşliğinde korteji izledi.
Yürüyüşün sonunda Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşlara çorba ve kuru ekmek ikram edildi.

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Merkez
Şifa Eczanesi
Kelkit
Simge Eczanesi
Kurtun
Giriftinoğlu Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
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