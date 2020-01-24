Gümüşhane'de eniştesini silahla öldüren kayınbiradere müebbet hapis cezası verildi

Gümüşhane'de eniştesini tabancayla vurarak öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya eniştesi Hakan Akbağ'ı "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Muammer Avcı, maktulün eşi Ümmahan, yakınları, tanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Avcı, önceki beyanlarını tekrar ederek pişman olduğunu söyledi.

Cinayeti tasarlayarak gerçekleştirmediğini savunan sanık, hayvanların yanından evine dönerken eniştesi Hakan Akbağ'ı 3 kişiyle otururken gördüğünü belirtti.

Sanık Avcı, "Hayvanların yanından döndüğüm için tabancam yanımdaydı. Bir anda durdum ve kendisini bir anlık öfkeyle vurdum. Pişmanım." şeklinde beyanda bulundu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin pişman olduğunu ve ifadelerinde tasarlama durumunun söz konusu olmadığını öne sürerek, lehine hükümlerin uygulanmasını istedi.

Mahkemede tanık olarak dinlenen ve olay anında Akbağ'ın yanında bulunan Erdal Çiçek ise İstanbul'dan tatil için memleketine geldiğini, maktul ve arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada sanık Avcı'nın arabayla yanlarından geçtiğini anlattı.