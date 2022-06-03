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Gümüşhane'de evlerinde kaçak silah bulunan 4 kişi gözaltına alındı

03.06.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de evlerinde kaçak silah bulunan 4 kişi gözaltına alındı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde ikametlerinde kaçak silah bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Merkez ve Torul İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, ortak operasyon düzenledi.

Ekipler, Altınpınar köyünde K.Ç, K.A, Ç.Ö. ve V.N.Ö'nün ikametlerinde, satmak amacıyla kaçak silah bulundurdukları istihbaratı üzerine eş zamanlı arama yaptı.

Bomba arama köpeği "Maske"nin de katılımıyla yapılan aramalarda, 3 tüfek, 3 tabanca, 3 ses tabancası ile 717 mermi ve 84 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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