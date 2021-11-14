Gümüşhane'de, freni boşalan kamyonetin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fuadiye Kavşağı Orman İşletme rampasında seyir halinde olan İsmet Ayar (72) yönetimindeki 29 AAG 867 plakalı kamyonet, freninin boşalması sonucu önce Ömercan Şen (33) yönetimindeki 61 SB 996 plakalı otomobile çarptı.

Daha sonra kaldırımda yürüyen Resul (49) ve Hatice Taşdelen'e (45) çarpan kamyonet, yol kenarındaki bariyerleri çarparak durabildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü Ayar ile aynı araçta bulunan eşi Naciye Ayar (71), otomobil sürücüsü Şen ile kaldırımda yürüyen Resul ve Hatice Taşdelen yaralandı.

Yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Hatice Taşdelen, Trabzon'a sevk edildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.



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