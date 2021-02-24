YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Gümüşhane’de Harşit Çayı'na devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Gümüşhane’de Harşit Çayı'na devrilen tırın sürücüsü yaralandı

24.02.2021 12:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’de Harşit Çayı'na devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Gümüşhane’de sabah saatlerinde kontrolden çıkarak Harşit Çayı'na devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Gümüşhane’den Trabzon'a giden Fuat Sarı'nın (60) kullandığı 24 BA 809 plakalı tır, İkisu Köyü, Taşocağı tüneli çıkışında sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü geçip bariyerleri aşarak Harşit Çayı'na düştü.

Yaklaşık 7 metre yükseklikten çaya devrilen tırın sürücüsü Sarı yaralandı.

Fuat Sarı, bölgede devriye gezen ve kazayı gören Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polislerce araçtan çıkarıldı.

Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Azra Akın aşka geldi! Azra Akın aşka geldi!
Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü

Gümüşhane Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:57
Öğle
12:40
İkindi
15:43
Akşam
18:14
Yatsı
19:33

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Sağlık Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kelkit
Karadeniz Eczanesi
Kurtun
Giriftinoğlu Eczanesi
Siran
Torul Eczanesi
Torul
Tümünü Göster
Gümüşhane ECZANELER
Gümüşhane ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Gümüşhane’de tır Harşit Çayına devrildi: 1 yaralı

Gümüşhane’de tır Harşit Çayına devrildi: 1 yaralı

Gümüşhane'de köylüler, aç kalıp evlere giren tilkiyi elleriyle besliyor

Gümüşhane'de köylüler, aç kalıp evlere giren tilkiyi elleriyle besliyor

Gümüşhane’de kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü

Gümüşhane’de kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü

Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Gümüşhane'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Gümüşhane’de kapalı köy yolu kalmadı

Gümüşhane’de kapalı köy yolu kalmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.