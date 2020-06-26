YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Gümüşhane'de heyelan riskine karşı iki bina boşaltıldı

Gümüşhane'de heyelan riskine karşı iki bina boşaltıldı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 26.06.2020 17:14 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de heyelan riskine karşı iki bina boşaltıldı

Gümüşhane'de inşaat yapılan alanın üst kısmında meydana gelen heyelan nedeniyle çevresindeki iki bina boşaltıldı.

Karşıyaka Mahallesi Bahçeli Sokak'ta devam eden bir inşaatın arka kısmındaki yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, yapının içerisine doldu.

Maddi hasar meydana gelen olayın ardından inşaattaki çalışma durduruldu. AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gümüşhane Belediyesi zabıta ekipleri alanda incelemede bulundu.

İncelemenin ardından, 29 Şubat'ta da aynı olayın yaşandığı inşaatın yan tarafındaki iki binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi. Binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
Dün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısıDün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gümüşhane Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
02:48
Sabah
04:46
Öğle
12:30
İkindi
16:29
Akşam
20:04
Yatsı
21:53

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Sinem Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Kelkit
Sımge Eczanesi
Kurtun
Giriftinoğlu Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İş Güvenliğine Fotoğraflarıyla Dikkat Çektiler

İş Güvenliğine Fotoğraflarıyla Dikkat Çektiler

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Gümüşhane Belediyesinin Cadde Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Gümüşhane Belediyesinin Cadde Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.