YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 27.09.2020 14:20 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Gümüşhane'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Bilgili Mahallesi yol ayrımı kavşağında, Mehmet Duran Özkaya'nın kullandığı 06 DV 8700 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Osman Gayret yönetimindeki 69 AS 668 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüleri, araçlarda bulunan Cafer, Filgat, Meltem Arzu, Barış Enes ve Muhammet Çağrı Özkaya ile Ogün Altun yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Duran Özkaya, Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldımAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldım
PARTNERYiğit Marcus Aral: Şevval, Demet Akalın'ın kızı yaşında, ayıp oluyor!Yiğit Marcus Aral: Şevval, Demet Akalın'ın kızı yaşında, ayıp oluyor!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bağlar’a çifte müjde
Bağlar’a çifte müjde
Hamido’nun karısı vefat etti
Hamido’nun karısı vefat etti
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Cizre OSB’deki fabrika için ilk kazma vuruldu
Cizre OSB’deki fabrika için ilk kazma vuruldu
TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor
TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor

Gümüşhane Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazar

İmsak
04:44
Sabah
06:08
Öğle
12:18
İkindi
15:39
Akşam
18:19
Yatsı
19:37

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazar

Karaca Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Kelkit
Karadeniz Eczanesi
Kurtun
Giriftinoğlu Eczanesi
Siran
Torul Eczanesi
Torul
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gümüşhaneli bilek güreşçilerinden Türkiye Şampiyonasında 16 madalya
Gümüşhaneli bilek güreşçilerinden Türkiye Şampiyonasında 16 madalya
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.