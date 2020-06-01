YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Gümüşhane'de iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Gümüşhane'de iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 01.06.2020 10:42 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Gümüşhane'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kelkit ilçesinde Söğütlü beldesine giden Murat Güler yönetimindeki 29 DG 485 plakalı otomobil, Başpınar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücüyle araçta bulunan Seher ve İlyas Güler ile Muhammed Emin Erdoğan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Merkeze bağlı Üngübayır köyünden şehir merkezine giden Celil Abiş'ın (31) kullandığı 29 AB 409 plakalı otomobil de Kaletaş köyü yakınlarında mıcırlı yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Abiş ile sürücünün eşi Rabia (27), annesi Perihan (60), babası Cemil (64) ile oğlu Fırat Abiş (5), hafif yaralandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Eski fotoğrafına yorum yağdı! Eski fotoğrafına yorum yağdı!
Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı! Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bulancak’ta kaza, sahil yolu trafiğe kapandı

Bulancak’ta kaza, sahil yolu trafiğe kapandı

Polisin "dur" ihtarına uymadı kaza yaptı: 1 yaralı

Polisin "dur" ihtarına uymadı kaza yaptı: 1 yaralı

Öğretmenleri söyledi, öğrenciler aileleriyle uyguladı

Öğretmenleri söyledi, öğrenciler aileleriyle uyguladı

İkinci kattan atlayan kadın yaralandı

İkinci kattan atlayan kadın yaralandı

Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı

Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı

İncirliova’da gergin anlar

İncirliova’da gergin anlar

Gümüşhane Namaz Vakitleri 1 Haziran Pazartesi

İmsak
02:53
Sabah
04:47
Öğle
12:25
İkindi
16:23
Akşam
19:53
Yatsı
21:38

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Merkez Eczanesi
Merkez
Lokman Hekim Eczanesi
Kelkit
Karadeniz Eczanesi
Kurtun
Şifa Eczanesi
Siran
Torul Eczanesi
Torul
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gümüşhane’De 10 Kilo 682 Gram Eroin Ele Geçirildi

Gümüşhane’De 10 Kilo 682 Gram Eroin Ele Geçirildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.