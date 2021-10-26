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Gümüşhane'de kaçak avcılar, av koruma personelini yaraladı

26.10.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de kaçak avcılar, av koruma personelini yaraladı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde izinsiz avlanan kişiler, av koruma personelini tüfekle yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, Şiran ilçe kırsalında dün gece koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Bazı kişilerin ışık kullanarak kanunen yasak olan gece avı yaptıklarını belirleyen ekipler, bu kişilere müdahale etti. Ellerinde tüfek ve vurdukları tavşan bulunan üç kişi, "av koruma" diye seslenen ekiplere ateş etti.

Av koruma personeli Hayati Özdamar (55), tüfekten çıkan saçmaların ayağına ve bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Gümüşhane Aktif Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı da olan Özdamar'ın tedavisi Şiran Devlet Hastanesi'nde yapıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler ise bir süre sonra jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. İfadeleri alınan bu kişiler, serbest bırakıldı.

Öte yandan, DKMP Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Gümüşhane ili Şiran ilçesinde DKMP av koruma ekibinin koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında kaçak avcılar tarafından açılan ateş sonucu yaralanan av koruma personelimiz Hayati Özdamar'a 'geçmiş olsun' der, kendisine Allah'tan şifa dileriz. Olayla ilgili faillerin hak ettiği cezayı alması için konunun takipçisi olacağımızı da kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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