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Gümüşhane’de kaçak avcılara teknolojik suçüstü

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 04.02.2020 08:22 | Son Güncelleme

Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri rutin denetim çalışmaları sırasında av yasağı olmasına rağmen kaçak av yapan 5 kişiyi bin 323 metre uzaklıktan tespit ederek toplam 6 bin 319 lira para cezası kesti.Kurumun sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgilere göre Gümüşhane DKMP Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, il genelinde rutin denetleme yaparken teknolojik imkanlarla bin 232 metre uzaklıktan 5 kişinin kaçak av yaptığını fark etti.Bahse konu uzaklıktan fotoğraf ve video ile kayıt altına alınan 5 kaçak avcıya 5 bin 363 TL idari para cezası, vurdukları 1 adet tavşan için de ekstra 956,12 TL tazminat bedeli olmak üzere 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında toplamda 6 bin 319 TL cezai işlem uygulandı.

Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri rutin denetim çalışmaları sırasında av yasağı olmasına rağmen kaçak av yapan 5 kişiyi bin 323 metre uzaklıktan tespit ederek toplam 6 bin 319 lira para cezası kesti.
Kurumun sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgilere göre Gümüşhane DKMP Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, il genelinde rutin denetleme yaparken teknolojik imkanlarla bin 232 metre uzaklıktan 5 kişinin kaçak av yaptığını fark etti.
Bahse konu uzaklıktan fotoğraf ve video ile kayıt altına alınan 5 kaçak avcıya 5 bin 363 TL idari para cezası, vurdukları 1 adet tavşan için de ekstra 956,12 TL tazminat bedeli olmak üzere 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında toplamda 6 bin 319 TL cezai işlem uygulandı.

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Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Elif Eczanesi
Merkez
Lokman Hekim Eczanesi
Kelkit
Karadeniz Eczanesi
Kurtun
Giriftinoğlu Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
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