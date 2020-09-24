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Gümüşhane'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 24.09.2020 21:15 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Gümüşhane'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Hacı Emin Mahallesi Hacıemin 2 Tüneli içinde, Şevki Atasu'nun kullandığı 29 AN 114 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Yusuf Çiftçi (23) yönetimindeki 34 NV 6220 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Enes Özdemir (14) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla kaldırıldıkları Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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