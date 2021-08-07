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Gümüşhane'de kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

07.08.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

Gümüşhane'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Bayburt'tan Gümüşhane'ye seyir halindeki Emre Demirci'nin kullandığı 29 AAF 659 plakalı kamyonet, Arzular kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ile beraberindeki Soner Demirci (28), Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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