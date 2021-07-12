Gümüşhane'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Gümüşhane'de kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Torul ilçesinden Altınpınar Köyü'ne giden Kamil Yüksel'in (74) kullandığı 29 AG 007 plakalı kamyonet, Nohutlu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yaklaşık 150 metrelik şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile yolcular Seher Yüksel (75) ve Nazlı Kurt (74) araçta sıkıştı.

Olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



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