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Gümüşhane'de kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandı

17.03.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandı

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında üniversite öğrencisi genç yaralandı.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Gümüşhane Üniversitesi Kampüsü'nün önünde Şerif O. (21) idaresindeki 29 AB 508 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ömer Zümrüt'e (25) çarptı.

Kazada yaralanan Zümrüt, 112 Acil Servis ekibince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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