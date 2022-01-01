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Gümüşhane'de kar etkili oldu

01.01.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz örtünün tadını çıkaran bazı çocuklara dedeleri kardan adam yapmayı öğretti

Gümüşhane'de dün gece başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Şehir merkezinin beyaza bürünmesini fırsat bilen çocuklar karın keyfini çıkardı. Kar topu oynayan çocuklara zaman zaman aile büyükleri de eşlik etti.

Yeni Mahalle'de 71 yaşındaki İrfan Çimen, cami bahçesinde kardan adam yapmaya çalışan torunlarına yardım etti.

Çimen, torunlarıyla karın keyfini çıkardıklarını belirterek "Biz eskiden çok kardan adam yapardık. Karları kızaklarla taşırdık. Küreklerle yanlarını alırdık, kolunu, ayağını yapar, saç bile takardık. Çok güzel olurdu." dedi.

Çocukların kardan adam yapmayı çok iyi bilmediğini dile getiren Çimen, "Şimdi torunlarımla kardan adam yapıyorum. Güzel zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Gümüşhane Belediyesi karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karı temizledi.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri ise sürücülere araçlarında zincir ve çekme halatı olmadan yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

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