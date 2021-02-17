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Gümüşhane'de kar nedeniyle yüz yüze eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı

17.02.2021 20:16 | Son Güncelleme:
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Gümüşhane'de kar nedeniyle yüz yüze eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın da ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle öğrencilerin sağlığı, can, mal ve ulaşım güvenliği için bir dizi tedbirin alındığı belirtildi.

Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 18 Şubat perşembe günü yüz yüze eğitime ara verileceği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kentte bugün de kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmişti.

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Gümüşhane Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:41
İkindi
15:38
Akşam
18:07
Yatsı
19:26

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Elif Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Kelkit
Sımge Eczanesi
Kurtun
Şifa Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
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