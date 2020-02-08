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Gümüşhane’de kar yağışı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 08.02.2020 15:59 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de dün başlayan kar yağışının ardından il genelinde 129 köy yolu ulaşıma kapanırken, kara yolu geçitlerinde zaman zaman sürücüler zorluklar yaşıyor.Hem İl Özel İdaresi hem de kara yolları ekiplerinin zorlu karla mücadele çalışmaları devam ederken, bazı ilçelerde şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler aynı yolu defalarca açmak zorunda kalıyor.Meteoroloji yetkilileri il merkezindeki kar kalınlığının 13 santimetreye ulaştığını belirtirken kar yağışının en fazla etkilediği Kürtün ve Şiran ilçelerinde kar kalınlığı alçak kesimlerde 20 santimetreyi geçti.İl genelinde karla mücadele yapan İl Özel İdaresi ekipleri yağışın devam etmesi nedeniyle yalnızca acil durumlara müdahale ederken, tipi nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çaba gösteriyor.Kara yolu yol ağında bulunan Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı, Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.

Gümüşhane’de dün başlayan kar yağışının ardından il genelinde 129 köy yolu ulaşıma kapanırken, kara yolu geçitlerinde zaman zaman sürücüler zorluklar yaşıyor.
Hem İl Özel İdaresi hem de kara yolları ekiplerinin zorlu karla mücadele çalışmaları devam ederken, bazı ilçelerde şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler aynı yolu defalarca açmak zorunda kalıyor.
Meteoroloji yetkilileri il merkezindeki kar kalınlığının 13 santimetreye ulaştığını belirtirken kar yağışının en fazla etkilediği Kürtün ve Şiran ilçelerinde kar kalınlığı alçak kesimlerde 20 santimetreyi geçti.
İl genelinde karla mücadele yapan İl Özel İdaresi ekipleri yağışın devam etmesi nedeniyle yalnızca acil durumlara müdahale ederken, tipi nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çaba gösteriyor.
Kara yolu yol ağında bulunan Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı, Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.

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İmsak
05:53
Sabah
07:18
Öğle
12:41
İkindi
15:28
Akşam
17:54
Yatsı
19:14

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Merkez Eczanesi
Merkez
Lokman Hekim Eczanesi
Kelkit
Karadeniz Eczanesi
Kurtun
Şifa Eczanesi
Siran
Torul Eczanesi
Torul
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