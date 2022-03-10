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Gümüşhane'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

10.03.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

Gümüşhane'de iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran yağışla cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Belediye ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için sorumluluk alanlarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, yağışın aralıklarla sürdüğü Zigana, Tersun, Köse, Vauk, Pekün ve Kostan dağlarındaki geçitleri kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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kar yağışı Gümüşhane

Gümüşhane Namaz Vakitleri 12 Mart Cumartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:32
Öğle
12:37
İkindi
15:54
Akşam
18:32
Yatsı
19:50
Gümüşhane ECZANELER
Gümüşhane ATM’LER

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