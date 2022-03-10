Gümüşhane'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

Gümüşhane'de iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran yağışla cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Belediye ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için sorumluluk alanlarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, yağışın aralıklarla sürdüğü Zigana, Tersun, Köse, Vauk, Pekün ve Kostan dağlarındaki geçitleri kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu.



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