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Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

05.01.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle, sağlık ve ulaşımda ulaşım sorunları yaşanabileceği belirtildi.

Bu nedenle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bugün tatil edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada, trafiğe çıkacak sürücülerin yoğun buzlanmaya karşı dikkatli olması istendi.

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kar yağışı Gümüşhane

Gümüşhane Namaz Vakitleri 5 Ocak Çarşamba

İmsak
06:08
Sabah
07:39
Öğle
12:32
İkindi
14:55
Akşam
17:16
Yatsı
18:41

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Çarşamba

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