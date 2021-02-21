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Gümüşhane’de kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü

21.02.2021 21:33 | Son Güncelleme:
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Gümüşhane’de kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde bir kişi, yıkık bir ağacı odun yapmak için keserken altında kalarak feci şekilde can verdi.Edinilen bilgiye göre, Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyü Ambarlı Mahallesi sakinlerinden Yusuf Kaya (39), evlerine yakın bir noktada 3-4 yıl önce yıkılan bir ağaçtan odun yapmak için bölgeye gitti.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde bir kişi, yıkık bir ağacı odun yapmak için keserken altında kalarak feci şekilde can verdi.
Edinilen bilgiye göre, Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyü Ambarlı Mahallesi sakinlerinden Yusuf Kaya (39), evlerine yakın bir noktada 3-4 yıl önce yıkılan bir ağaçtan odun yapmak için bölgeye gitti. Rüzgarın yıktığı ağacın bazı bölümlerini kestikten sonra kök kısmında uğraşan Kaya, bu sırada ağacın uç kısmının devrilmesiyle yaklaşık 10 metre aşağıya savruldu. Düşmenin ardından üstten kayan ağaçların da üzerinden geçmesi sonucu Kaya burada feci şekilde can verdi.
Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kaya’nın cansız bedeni Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazada olay yerinde hayatını kaybeden 3 çocuk babası Kaya’nın Gümüşhane’nin merkeze bağlı Karamustafa köyünde faaliyet gösteren bir maden firmasında Jumbo operatörü olarak çalıştığı ve iznini geçirmek üzere köyüne gittiği öğrenildi.

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