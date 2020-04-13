Gümüşhane’de koronavirüsü yenen doktor taburcu oldu

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde görev yapan Kadın Doğum Uzmanı Ö.E.K, 7 günlük koronavirüs tedavisinin ardından meslektaşları tarafından alkışlarla taburcu edildi.

Kelkit ilçesinde görev yapan ve 6 Nisan tarihinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığı şüphesiyle Gümüşhane’nin pandemi hastanesi olan Yeni Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 35 yaşındaki genç doktor taburcu edildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hemen tedavisine başlanan genç doktor, başka bir kronik hastalığının da olmamasının etkisiyle kısa sürede tedavi edildi.

Yoğun bakım servisine yatmadan hastalığı atlatan genç doktor bugün meslektaşlarının alkışları arasında hastaneden taburcu edildi.

Taburcusunun ardından genç doktora sağlık çalışanları tarafından çiçek takdim edilirken, evinde 14 gün daha izole olarak yaşaması gerektiği kendisine ifade edildi.



