YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Gümüşhane'de köylüler, aç kalıp evlere giren tilkiyi elleriyle besliyor

Gümüşhane'de köylüler, aç kalıp evlere giren tilkiyi elleriyle besliyor

23.02.2021 15:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de köylüler, aç kalıp evlere giren tilkiyi elleriyle besliyor

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir köyde aç kalıp evlere giren tilkinin vatandaşlar tarafından beslendiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kürtün ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaktaki Söğüteli köyünde yaşayanlar, birkaç aydır akşam saatlerinde köye inen tilkiyi besliyor.

Bazı vatandaşların evlerine kadar giren, oturup televizyon izledikleri sırada yanlarında dolanan ve beslenen tilkinin bu anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Söğüteli Köyü Muhtarı Mustafa Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tilkiye henüz isim vermediklerini belirterek, "Köyümüzün maskotu oldu. Vatandaşımız onu elleriyle besliyor." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 2. kez evlendiler! 2. kez evlendiler!
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'

Gümüşhane Namaz Vakitleri 23 Şubat Salı

İmsak
05:34
Sabah
06:58
Öğle
12:40
İkindi
15:42
Akşam
18:13
Yatsı
19:32

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Salı

Gümüşhane Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Kelkit
Sımge Eczanesi
Kurtun
Şifa Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
Tümünü Göster
Gümüşhane ECZANELER
Gümüşhane ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Yeni Malatyaspor Kulübü Divan Kurulu toplandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Yağışlı havalar artık sorun olmayacak

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

Çevre yoluna 125 yeni ağaç dikildi

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

MHP’li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti

Diğer Haberler

Gümüşhane’de kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü

Gümüşhane’de kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü

Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Gümüşhane'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Gümüşhane’de kapalı köy yolu kalmadı

Gümüşhane’de kapalı köy yolu kalmadı

Gümüşhane'deki baraka yangınından sokak köpeği yaralı kurtarıldı

Gümüşhane'deki baraka yangınından sokak köpeği yaralı kurtarıldı

Gümüşhane'de kar nedeniyle yüz yüze eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı

Gümüşhane'de kar nedeniyle yüz yüze eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.