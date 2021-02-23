Gümüşhane'de köylüler, aç kalıp evlere giren tilkiyi elleriyle besliyor

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir köyde aç kalıp evlere giren tilkinin vatandaşlar tarafından beslendiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kürtün ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaktaki Söğüteli köyünde yaşayanlar, birkaç aydır akşam saatlerinde köye inen tilkiyi besliyor.

Bazı vatandaşların evlerine kadar giren, oturup televizyon izledikleri sırada yanlarında dolanan ve beslenen tilkinin bu anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Söğüteli Köyü Muhtarı Mustafa Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tilkiye henüz isim vermediklerini belirterek, "Köyümüzün maskotu oldu. Vatandaşımız onu elleriyle besliyor." diye konuştu.

