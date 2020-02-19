Gümüşhane’de mahalle buluşmaları devam ediyor

Gümüşhane kent merkezindeki vatandaşların dertlerini ve taleplerini dinlemek üzere Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen mahalle toplantılarının onbirincisi Karşıyaka Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Karşıyaka Camii altındaki çay ocağında düzenlenen programa Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz, ilgili kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Toplantı başlangıcında konuşan Vali Taşbilek, “Fırsat buldukça mahallerimizi geziyoruz. Bugün de sizin ev sahipliğindeyiz ve çok teşekkür ediyoruz. Amacımız mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı yerinde görmek, tanıyabilmek, burada çözebileceğimiz sorunlar varsa bizzat ilgili kurum müdürlerimizle çözebilmek. Çözemediklerimizin de notunu aşıyoruz. Ama herşeyden önce sizi görelim, tanıyalım istiyoruz. Ne tür istek, talep, eksik, şikayet varsa hepsini dinlemeye, çözüm üretmeye hazırız” dedi.

Mahalle muhtarı Arzu Ay yapılan mahalle toplantılarından çok büyük sevinç duyduklarını, bazen hizmetlerden yararlanamadıkları, ellerinin kollarının bağlı olduğu konular olduğunu belirterek, “Bizi dinlemeye geldiğiniz için çok mutluyuz. İnsanlar bir muhatap mutlaka istiyor. Karşıyaka’nın Gümüşhane’deki konumu farklı. Karşıyaka mahallesi Erzurum ve Trabzon arasındaki geçiş noktası. Burası bir inci. Burayı da süslemek gerek. Gümüşhane’nin tanıtımı da bu mahalleden olmalı. Biz okullara köprüyle bağlı olan bir mahalleyiz. Bir okul talebimiz var” diye konuştu.

Toplantıda söz alan vatandaşlar da Ali Günday Köprüsü üzerinde park eden kamyon, tır ve iş makinalarının kaldırılmasını, transit yol güzergahındaki yaya yolu işgallerinin kaldırılmasını, BİM köprüsü kavşağına yaya üst geçidi yapılması, Alibeyler girişinin trafik akışının yeniden düzenlenmesini, Hacı İmam Çeşmesinden alınan suyun yeniden çeşmeye bağlanmasını, mesire alanındaki binanın yeniden işlevsel hale getirilmesini, mahallelerine çocuk parkı yapılmasını, muhtar evi yapılmasını, ilkokul yapılmasını, yol kenarında kesilen ağaçların yerine yeni ağaç dikilmesini istedi.

Vatandaşlarla yaşadıkları mahallelerde bir araya gelerek, taleplerini, şikayetlerini ve dertlerini dinlemek, yaşadıkları sorunları, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda vatandaşları dinleyen Vali Taşbilek, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine talimat vererek, iletilen şikayet ve taleplerin çözüme kavuşturulmasını istedi.

Toplantıda vatandaşlar dile getirilen tüm istek ve şikayetler Valilik görevlileri tarafından not alınarak ilgili kurumlara resmi yazı aracılığıyla iletilip sonucuna yönelik takibi de gerçekleştirilecek.

