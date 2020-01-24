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Gümüşhane’de mahalle toplantıları devam ediyor

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 24.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

Gümüşhane kent merkezindeki vatandaşların dertlerini ve taleplerini dinlemek üzere Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen mahalle toplantılarının dokuzuncusu Oltanbey Mahallesi’nde gerçekleştirildi.Oltanbey Mahallesinde bulunan Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda düzenlenenprograma Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, ilgili kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.Toplantı başlangıcında konuşan Vali Taşbilek, “Her hafta fırsat buldukça bir mahallemizi ziyaret ediyoruz.

Gümüşhane kent merkezindeki vatandaşların dertlerini ve taleplerini dinlemek üzere Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen mahalle toplantılarının dokuzuncusu Oltanbey Mahallesi’nde gerçekleştirildi.
Oltanbey Mahallesinde bulunan Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda düzenlenen
programa Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, ilgili kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.
Toplantı başlangıcında konuşan Vali Taşbilek, “Her hafta fırsat buldukça bir mahallemizi ziyaret ediyoruz. Hem mahalle sakinlerimizle tanışmak istiyoruz hem onların sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemek istiyoruz. Tüm kurum amiri arkadaşlarımız da bizlerle beraber. Amacımız sorunlarınızı yerinde tespit edebilmek” dedi.
Mahalle muhtarı Emir Osman Yılmaz ise “Yeni bir mahalleyiz ve eksiklerimiz var. Elzem ihtiyaçlarımız ve kooperatifleşmenin getirdiği duvarlar, taş dökülmeleri, afete yol açan durumlarımız var. Bunların çözülmesi noktasında yardım istiyoruz. Taziye evi, çocuk parkı, aile hekimliği gibi ihtiyaçlarımız var” diye konuştu.
Toplantıda söz alan vatandaşlar ise Aydınlıkevler sitesinin yıkılan duvarlarında ve Kadir Efe konutlarının arka tarafında yeni problemler oluşmaya başladığını, yol güzergahlarında trafik akışını tehlikeye düşüren eksiklerin olduğunu ve bazı noktalarda aynaya ihtiyaç olduğunu, Kültür Merkezi önünden Tarım İl Müdürlüğü önüne bağlantıyı yolu ihtiyaçları olduğunu, mahallenin genelinde taş dökülme sorunu olduğunu belirterek, mahallelerinde ağaçlandırma, çevre düzenlemeleri ve yeşil alanların artırılmasını istedi.
Vatandaşlarla yaşadıkları mahallelerde bir araya gelerek, taleplerini, şikayetlerini ve dertlerini dinlemek, yaşadıkları sorunları, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda vatandaşları dinleyen Vali Taşbilek, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine talimat vererek, iletilen şikayet ve taleplerin çözüme kavuşturulmasını istedi.
Toplantıda vatandaşlar dile getirilen tüm istek ve şikayetler Valilik görevlileri tarafından not alınarak ilgili kurumlara resmi yazı aracılığıyla iletilip sonucuna yönelik takibi de gerçekleştirilecek.

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