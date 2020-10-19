Gümüşhane’de Muhtarlar Günü kutlandı

Gümüşhane’de 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir ve muhtarlar tarafından çelenk konulmasıyla başladı.

Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen’in de katıldığı çelenk sunma töreninde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından hep birlikte Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Gürbüz Demir ve yöneticileri daha sonra sırasıyla Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen’i makamlarında ziyaret etti.

Makam ziyaretinin ardından Muhtarlar onuruna Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından Sema Doğan Yaşam Alanında yemek verildi.

“Demokrasinin temel taşıdır muhtarlık”

Yemek programında konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, tüm muhtarların özel gününü tebrik ederek, “Muhtarlık müessesesi hem devlet nizamımız hem de demokrasi öğretimiz açısından çok özellikli bir müessese. Demokrasinin temel taşıdır muhtarlık. Türkiye’de doğrudan demokrasinin uygulandığı modelle seçilen bir yönetim tarzıdır muhtarlık. Vatandaş direkt kendisi gider oyunu verir, muhtarını, ihtiyar heyetini vatandaşın bizzat kendisi seçer. Bu çok önemli bir unsurdur. O vatandaşın bütün sorumluluğunu size yüklemek demektir. Sizin vatandaşlarımızla devletimiz arasında çok kutsal bir köprü olmanız demektir. Bundan dolayı bizim demokrasi tarihimizde de devlet tarihimizde de muhtarlık çok önemli ve özel bir yere sahip olduğu için çok ağır çok önemli bir yükünüz var. Bununla beraber çok kutsal göreviniz var. Bütün değerli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyorum” dedi.