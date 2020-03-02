Gümüşhane’de ölçme değerlendirme farkındalık kursu tamamlandı

Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından 27-28 Şubat tarihlerinde ortaöğretim branş öğretmenlerine yönelik düzenlenen ‘Ölçme Değerlendirme Farkındalık Kursu’ tamamlandı.

İl genelinden 85 öğretmenin katılım sağladığı ve Rehberlik ve Araştırma Merkezinde düzenlenen kursa Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme Değerlendirme Anabilim Dalı başkanı Dr. Öğretim Üyesi Asiye Şengül Avşar, Trabzon Ölçme Değerlendirme Merkezinden Ekip sorumlusu Nilgün Mısır ve Hasan İspiroğlu katıldı.

2023 vizyonu gereği yenilenen ölçme değerlendirme yaklaşımları ve yeni nesil soru tarzları ile ilgili Gümüşhane genelinde farkındalığın artması ve yeni sisteme entegrasyonun hızlanması amacı ile düzenlenen kursun kapanış törenine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Olgun, Şube Müdürü Onur Aydın ve öğretmenler katıldı.

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Olgun, “Biz analiz çalışmaları başlattığımızda ısrarla arkadaşlarımıza şunu söyledik: Bu konu bize yaptığımız işte nereye varmak istediğimizi ve aslında ne ölçüde vardığımızı gösteren somut veriler elde etmemizi sağlıyordu. Nitekim sonrasında yasal mevzuata girmiş bir çalışma haline dönüştü. Arkadaşlarımız bu çalışmaları şu anda başarılı bir şekilde uyguluyorlar. Ölçme ve değerlendirme bizim en önceliklerimizdendir. Mesleki çalışmalarımıza ve öğrencilerimize en büyük faydaları sağlayacaktır. Bakanlığımızın değişen sınav sistemleri ile açıkçası bu konuya ciddi bir önem veriyor” dedi.

Olgun, “Gümüşhane Ölçme Değerlendirme Birimi çok kısa bir zaman önce kurulmuş olmasına rağmen Şube Müdürümüz Onur Aydın ve ekip öğretmenlerimizin büyük gayretleri sonucu Bakanlığımıza fasikül çalışmalarını bitirmiş, bununla yetinmeyip bakanlığımızın ortaöğretim çalıştaylarına davet edilerek takdir ve teveccühlerini kazanmış bir birimdir. Bütün bunlar çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe hazırlanmaları adınadır. Yeni nesil soruların hazırlanması, yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının benimsenmesi gibi konularda eski alışkanlıklarımızı değiştireceğiz, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

