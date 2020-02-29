Gümüşhane'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Gümüşhane'de bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kelkit'ten Gümüşhane şehir merkezine giden Fuat Keskin (25) idaresindeki 29 AAF 007 plakalı otomobil, Pekün Dağı mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Keskin ile otomobilde bulunan Hatice Kaplan ve Gonca Kartal, yaralandı.
Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.