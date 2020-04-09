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Gümüşhane'de piknik yapan 7 kişiye 2 bin 709 lira para cezası

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 09.04.2020 11:20 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de piknik yapan 7 kişiye 2 bin 709 lira para cezası

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen piknik yapan 7 kişiye toplam 2 bin 709 lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında mesire alanları, ören yerleri, piknik alanları ve ormanlarda incelemelerde bulundu.

Ekipler, incelemeleri sırasına iki ayrı noktada piknik yasağına uymayan 7 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre toplam 2 bin 709 lira idari para cezası uyguladı.

Vatandaşlara, yetkililerin açıklamalarına karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulunan ekipler, alanda çalışmalarını sürdürüyor.

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