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Gümüşhane’de sağlık çalışanları arkadaşlarını alkışladı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 08.04.2020 16:18 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de pandemi hastanesi olarak kullanılan Yeni Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları Korona virüs hastalarının tedavi sürecinde görev yapan çalışma arkadaşları temizlik personelini alkışladı.Yeni Gümüşhane Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs hastalığı (Kovid-19) salgınında kendileriyle birlikte omuz omuza görev yapan mesai arkadaşları olan temizlik görevlilerini alkışladı.Korona virüs salgını nedeniyle temizlik personeline süpriz hazırlayan sağlık çalışanları, en büyük yardımcılarından birisi olan temizlik görevlilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek alkışladı.Kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Covid-19 virüsüyle amansız bir mücadele verilen bugünlerde sağlık çalışanları gibi birinci derecede risk altında çalışan, hastanenin temizliği ve hijyenini büyük bir titizlikle yerine getiren temizlik personelinin alkışlarla karşılandığı an paylaşıldı.Gümüşhane Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Yaşar Ataman ve ekibi tarafından alkışlarla karşılanan temizlik görevlilerinin mutluluğu ve şaşkınlığı görüntülere yansırken videoda “Sağlık personel kadar riskte olan temizlik personelini alkışlıyoruz.

Gümüşhane’de pandemi hastanesi olarak kullanılan Yeni Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları Korona virüs hastalarının tedavi sürecinde görev yapan çalışma arkadaşları temizlik personelini alkışladı.
Yeni Gümüşhane Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs hastalığı (Kovid-19) salgınında kendileriyle birlikte omuz omuza görev yapan mesai arkadaşları olan temizlik görevlilerini alkışladı.
Korona virüs salgını nedeniyle temizlik personeline süpriz hazırlayan sağlık çalışanları, en büyük yardımcılarından birisi olan temizlik görevlilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek alkışladı.
Kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Covid-19 virüsüyle amansız bir mücadele verilen bugünlerde sağlık çalışanları gibi birinci derecede risk altında çalışan, hastanenin temizliği ve hijyenini büyük bir titizlikle yerine getiren temizlik personelinin alkışlarla karşılandığı an paylaşıldı.
Gümüşhane Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Yaşar Ataman ve ekibi tarafından alkışlarla karşılanan temizlik görevlilerinin mutluluğu ve şaşkınlığı görüntülere yansırken videoda “Sağlık personel kadar riskte olan temizlik personelini alkışlıyoruz. Evde kalın” mesajı verildi.

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