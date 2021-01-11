YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Gümüşhane’de saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Gümüşhane’de saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı

11.01.2021 11:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane-Kürtün karayolunda saman yüklü tır virajı alamayarak devrildi.

Gümüşhane-Kürtün karayolunda saman yüklü tır virajı alamayarak devrildi. Beton bariyerlere çarparak uçuruma yuvarlanmaktan kurtulan tırda bulunan 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Giresun’un Doğankent ilçesine saman götüren Yusuf Ak yönetimindeki 33 ZP 712 plakalı tır Gümüşhane-Kürtün karayolunun Karaçukur mevkiinde bulunan keskin virajı alamayarak devrildi. Kazada yan yatan tırın kasasındaki çuvallara dolu samanlar yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Yusuf Ak ile beraberindeki Ebubekir Atay yaralanırken, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Torul barajı HES santrali cebri borusunun geçtiği virajda gerçekleşen kazada tırın uçuruma yuvarlanmasını yol kenarındaki beton bariyerler önledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Pes etmek yok' 'Pes etmek yok'
PARTNER Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım! Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım!
1/

Gümüşhane Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:08
Sabah
07:38
Öğle
12:35
İkindi
15:01
Akşam
17:22
Yatsı
18:47

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Işık Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kelkit
Karadeniz Eczanesi
Kurtun
Yaşam Eczanesi
Siran
Torul Eczanesi
Torul
Tümünü Göster
Gümüşhane ECZANELER
Gümüşhane ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Gümüşhane’de okullarda İstiklal Marşı okundu

Gümüşhane’de okullarda İstiklal Marşı okundu

Gümüşhane'de saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Gümüşhane'de saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı

MHP Gümüşhane Teşkilatı’ndan polise destek

MHP Gümüşhane Teşkilatı’ndan polise destek

AK Parti’den polis teşkilatına destek ziyareti

AK Parti’den polis teşkilatına destek ziyareti

Gümüşhane ihracat rakamlarında 64. sırada

Gümüşhane ihracat rakamlarında 64. sırada

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Yeniden yakalanır mıyım diye düşünmeden görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Yeniden yakalanır mıyım diye düşünmeden görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.