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Gümüşhane'de sarp kayalıklarda yaban keçisi yavruları görüntülendi

28.06.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de sarp kayalıklarda yaban keçisi yavruları görüntülendi

Gümüşhane'de, koruma altında olan yaban keçisi yavrularının sarp arazi ve kayalıklardaki görüntüleri kameraya yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine yakın bir bölgede yaban keçilerinin sarp arazideki hareketlerini kamerayla kayda aldı.

Kurumun sosyal medya hesaplarından "Yeni doğan yavru yaban keçilerimizin kayaların dik yamaçlarındaki oyun ve beslenme anları." ifadesiyle paylaşılan görüntüde, yaban keçisi yavrularının kayalıklara tırmanışlarındaki ustalıkları dikkati çekiyor.

Öte yandan çengel boynuzlu dağ keçisinin yavrusunu emzirmesi de kameraya yansıdı.

Anne ve yavrusunun görüntüleri, "Yüzümüze kısa da olsa tatlı bir gülücük konduran görüntü. Yavru çengel boynuzlu dağ keçimizin süt içme anı." yorumuyla kurumun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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