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Gümüşhane’de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 20.05.2020 11:28 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde gece gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre dün gece saatlerinde Torul ilçe merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Gümüşhane’de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde gece gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre dün gece saatlerinde Torul ilçe merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın ardından yakınlarıyla buluşan S.Ö, içinde Onur Çubukçu ve Murat Vamin’in bulunduğu otomobile tabancayla ateş açtı. Olay sonucu vücuduna mermiler isabet eden Onur Çubukçu olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mehmet Vamin ise 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne oradan da Trabzon’da ki özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
Olayın ardından S.Ö ve olaya karıştığı belirlenen 3 kişi ise Emniyet güçlerince gözaltına alındı.

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