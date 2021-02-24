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Gümüşhane’de tır Harşit Çayına devrildi: 1 yaralı

24.02.2021 12:02 | Son Güncelleme:
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Gümüşhane’de sabah saatlerinde kontrolden çıkan tır Harşit Çayına devrildi.

Gümüşhane’de sabah saatlerinde kontrolden çıkan tır Harşit Çayına devrildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü Özel Harekat Polisleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre Gümüşhane’den Trabzon istikametine ilerleyen Fuat Sarı (60) yönetimindeki 24 BA 809 plakalı tır sabah erken saatlerde İkisu mevkii Taşocağı tüneli çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.
İlk olarak orta refüjü aşan tır ardından yol kenarındaki bariyerleri de yıkarak yaklaşık 7 metrelik mesafeden Harşit Çayına devrildi.
Kazanın ardından dere yatağında ters dönen tırın sürücüsü Sarı bölgede görevli Özel Harekat Polisleri tarafından derenin içerisine girilerek çıkarıldı ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.
Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedaviye alınan yaralı sürücü Sarı’nın kazayı kırık ve eziklerle atlattığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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