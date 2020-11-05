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Gümüşhane’de trafik kazası: 1 ölü

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 05.11.2020 10:24 | Son Güncelleme

Gümüşhane’den Trabzon’a götürdüğü yolcusunu bırakıp geri dönen taksici sabaha karşı Kürtün kavşağında bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde uzun yıllardan beri taksicilik yapan 60 yaşındaki Yasin Önal, 29 T 0260 plakalı otomobiliyle Trabzon’a yolcu götürdükten sonra sabaha karşı dönüş yoluna geçti.Trabzon-Gümüşhane karayolunun Torul ilçesine bağlı Köstere köyü Hac mevkiindeki Kürtün kavşağında henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybederek yol kenarındaki beton bariyerlere çarpan Önal ağır yaralandı.

Gümüşhane’den Trabzon’a götürdüğü yolcusunu bırakıp geri dönen taksici sabaha karşı Kürtün kavşağında bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde uzun yıllardan beri taksicilik yapan 60 yaşındaki Yasin Önal, 29 T 0260 plakalı otomobiliyle Trabzon’a yolcu götürdükten sonra sabaha karşı dönüş yoluna geçti.
Trabzon-Gümüşhane karayolunun Torul ilçesine bağlı Köstere köyü Hac mevkiindeki Kürtün kavşağında henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybederek yol kenarındaki beton bariyerlere çarpan Önal ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Önal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Gümüşhane Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Kelkit
Sımge Eczanesi
Kurtun
Giriftinoğlu Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
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