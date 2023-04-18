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Gümüşhane’de trafik kazası: 5 yaralı

18.04.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan su kanalına çarptı, kazada 5 kişi yaralandı.

Gümüşhane’de trafik kazası: 5 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Gümüşhane’nin Torul ilçesinde bulunan Köstere mevkii Zigana köyü yol ayrımına yakın bir noktada meydana geldi. Trabzon’dan Gümüşhane istikametine hareket halindeki 61 EJ 502 plakalı otomobilin sürücüsü Ufuk Saraç Zigana köy yol ayrımına yakın noktada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil yol kenarında bulunan su kanalına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ufuk Saraç İle birlikte G.S., C.S., N.S. ve A.N.A. 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahelesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Ufuk Saraç,, G.S. ve C.S. Torul Devlet Hastanesi’nde, N.S. ve A.N.A. ise Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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