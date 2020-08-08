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Gümüşhane'de üçüz bebeklere "Recep", "Tayyip" ve "Erdoğan" isimleri verildi

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 08.08.2020 11:40 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de üçüz bebeklere "Recep", "Tayyip" ve "Erdoğan" isimleri verildi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yaşayan Tarık ve Gülüşan Şen çifti, 6 ay önce dünyaya gelen üçüz bebeklerine "Recep", "Tayyip" ve "Erdoğan" isimlerini verdi.

AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, beraberindeki İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, AK Parti Kürtün İlçe Başkanı Yücel Yusufoğlu ve AK Parti Gümüşhane Gençlik Kolları Başkanı Uğur Ülker ile Şen çiftini ilçe merkezindeki evlerinde ziyaret etti.

Şen çiftini tebrik eden Köse, üçüzlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Köse, AK Parti'de mahalle temsilcisi olarak görev alan Tarık Şen'i, gerçekleştirdikleri istişareler sonucunda İlçe Gençlik Kolları Başkanı yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Çok isabetli, çok da hayırlı bir karar oldu. Burada olmaktan ziyadesiyle mutlu oldum. Hayatımda ilk defa üçüz kardeşler gördüm. İsimlerinin Recep, Tayyip ve Erdoğan oluşu da bizi ayrıca memnun etti. Bu bizim milletimizin, Gümüşhaneli, Kürtünlü hemşehrilerimizin Cumhurbaşkanımıza olan sevgilerini gösteriyor." dedi.

AK Parti İl Başkanlığı olarak Şen ailesine maddi ve manevi destek sağlayacaklarını vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Allah hem bu evlatlarımıza hem de Cumhurbaşkanımıza sağlıklı, uzun ömürler versin. Vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlat olarak büyümeyi nasip etsin. Bu yavrularımızın 86 yıl aradan sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan Ayasofya Camisi'ni müzeden yeniden aslına rücu ettiren dünya liderimiz saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın isimlerini taşıması bizleri mutlu etti. İnşallah Recep'in, Tayyip'in ve Erdoğan'ın bahtları açık olur."

Tarık Şen ise Köse ve beraberindekilere ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Üçüz bebekleri olacağını öğrendiğinde çok şaşırdığını anlatan Şen, "Eşimle 8 yıl önce evlendim ve iki çocuğumuz oldu. Üçüz çocuklarımız olacağını öğrendiğimizde ilk başta şaşkınlık yaşadık ama sonradan alıştık. Hem doğumdan önce hem de sonra zorlu bir süreç yaşadık. Çok şükür evlatlarımız sağlıklı şekilde dünyaya geldi." diye konuştu.

Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getirerek, "Allah onu başımızdan eksik etmesin. Eşimin de rızasıyla çocuklarımızın ismini Recep, Tayyip ve Erdoğan koyduk. Çok mutluyuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışmayı çok istediğinin altını çizen Şen, "O bir dünya lideri, Allah ondan razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi külliyeye davet etmesini ve çocuklarımızla anı fotoğrafı çekilmesini çok istiyoruz." ifadesini kullandı.

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