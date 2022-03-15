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Gümüşhane'de "üniversiteli palyaçolar" köy okullarında öğrencilerin yüzünü güldürdü

15.03.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de "üniversiteli palyaçolar" köy okullarında öğrencilerin yüzünü güldürdü

Gümüşhane Üniversitesinde öğrenim gören bir grup genç, ziyaret ettikleri köy okulunda çocuklar için etkinlik gerçekleştirdi.

Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri Sosyal Yardımlaşma Topluluğu (GÜSOSYAL) üyesi öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında merkeze bağlı Tekke köyü ilkokulunu ziyaret etti.

Okulun spor salonunda etkinlik düzenleyen üniversiteliler, palyaço kıyafeti giyerek müzik eşliğinde öğrencilerin hoşça vakit geçirmelerini sağladı, öğrencilerin getirdiği 200 kitapla okulda mini kütüphane oluşturuldu.

Etkinliğe katılan Vali Kamuran Taşbilek, gönüllü gençlerin hazırladığı etkinlikten çok büyük keyif aldığını söyledi.

Öğrencilerin çok önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiğini belirten Taşbilek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Taşbilek, etkinliğin üniversite öğrencilerinin kentle kaynaşması açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Üniversite öğrencilerinin küçük evlatlarımıza yol gösterme ve onlara örnek olma, mutlu edebilme noktasındaki çabaları da bizim için çok önemli ve kıymetli." dedi.

GÜSOSYAL Başkanı Ramazan Koç ise üniversite öğrencileri olarak kentte birçok sosyal sorumluk projesini hayata geçirdiklerini ifade ederek. şunları kaydetti:

"Bugün burada palyaçolar eşliğinde öğrencilerimize etkinlik düzenledik. Üniversite öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz bu projeyi şubat ayı itibarıyla başlatmıştık. Kendi memleketlerinden, imkanlarının yettiği kadarıyla kardeşlerinin veya kendilerinin çocukluk kitaplarını da getirdiler ve buraya bağışladık. Burada mini bir kütüphane kurmayı da başardık."

Vali Taşbilek ile birlikte çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan gönüllüler, daha sonra okul bahçesinde boya yardımıyla oyun alanı oluşturdu.

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