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Gümüşhane'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

21.02.2021 14:00 | Son Güncelleme:
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Gümüşhane'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi amacıyla yemleme çalışma yaptı.

Çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçen ekipler, kar kalınlığının bir metreyi geçtiği Zigana Dağı'nda ormanlık alana 250 kilogram ot balyası ve 100 kilogram yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl av ve yaban hayvanları için 10 bin kilogram yem ve 5 bin kilogram ot aldıklarını söyledi.

Bugüne kadar yaklaşık 4 bin 500 kilogram yem ve 2 bin 500 kilogram otu doğaya bıraktıklarını belirten Aydın, yaban hayvanlarını desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Aydın, yemleme çalışmalarına ilişkin, "Bilinçsiz bir yemleme çalışması yapıldığında yaban hayatının yem bulma becerilerini öldürmüş oluruz. Bunun için biz mutlaka aşırı kar yağışında ve aşırı soğuklarda yemleme çalışması yapıyoruz." bilgisini verdi.

Aydın, çalışmalarına desteklerinden dolayı İl Özel İdaresi, sivil toplum örgütleri, yaban hayatı derneklerine ve halka teşekkür etti.

Yaban hayatı desteklemeleri ve av koruma kontrol çalışmalarından dolayı yaban hayatında yüzde 30 ila 40 artış yaşandığına işaret eden Aydın, "Bugün Zigana Dağı'nda yemleme çalışması yapıyoruz. Bu bölgede yer yer 1-1,5 metre yüksekliğinde kar bulunmaktadır. Burada yaban hayatı olarak karaca ve kızıl geyiklerimiz var." diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğünde çalışan av koruma görevlisi Özlem Atay ise "Arazi şartları çok zordu, kar yüksekliği fazla olduğu için zorlandık ama yaban hayvanlarını desteklemek, onlara yardım etmek için bunu yapmak zorundaydık. Biz bu işi severek ve isteyerek yaptığımız için zor gelmiyor." ifadesini kullandı.

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