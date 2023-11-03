Gümüşhane’de yan bakma kavgasında lise öğrencisi bıçaklandı

Edinilen bilgiye göre üniversite istikametinde ilerleyen halk otobüsü Emirler Caddesi’ne geldiğinde A.B. isimli üniversite 1. sınıf öğrencisi, lisede okuyan O.A.C.’ye “Niye yan bakıyorsun?” diyerek bıçakla saldırdı.

Olayda bıçakla baldırından yaralanan O.A.C., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralı lise öğrencisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken bıçaklayan A.B. emniyet görevlileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gümüşhane’de geçtiğimiz günlerde bir KYK yurdunda da iki öğrenci arasında yan bakma meselesinden dolayı tartışma çıkmış ve bir öğrenci yaralanmıştı.

