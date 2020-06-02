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Gümüşhane'de yolda cüzdan bulan kişi cüzdanı sahibine ulaştırdı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 02.06.2020 16:26 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de yolda cüzdan bulan kişi cüzdanı sahibine ulaştırdı

Gümüşhane'de bir kişi, kaldırımda bulduğu ve içinde bin lira olan cüzdanın sahibine ulaşmasını sağladı.

Şehir merkezinde yaşayan Cüneyt Tonyalı (36), sabah saatlerinde Osmanbey Caddesi transit yol üzerinde yürürken içinde bir miktar para ve nüfus cüzdanı olan cüzdan buldu.

Cüzdanı Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne getiren Tonyalı, yetkililer vasıtasıyla cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Kayıp cüzdanını teslim alan Hasan Kaya, emekli olduğunu ve alışveriş için köyünden şehir merkezine geldiğinde cüzdanını kaybettiğini söyledi.

Cüzdanı bulunduğu için çok memnun olduğunu dile getiren Kaya, Tonyalı ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

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