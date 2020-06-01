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Gümüşhane’deki trafik kazalarında 9 kişi yaralandı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 01.06.2020 11:13 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de gerçekleşen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre ilk keza Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü Beldesi yolunda gerçekleşti.

Gümüşhane’de gerçekleşen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre ilk keza Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü Beldesi yolunda gerçekleşti. Beldeye giden Murat Güler yönetimindeki 29 DG 485 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Başpınar köyü yakınlarında virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Güler ile araçta bulunan Seher ve İlyas Güler ile Muhammed Emin Erdoğan yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bir diğer kaza ise Gümüşhane-Yağmurdere karayolunda gerçekleşti. Süngübayır köyünden il merkezine giden Celil Abiş (31) yönetimindeki 29 AB 409 plakalı otomobil Kaletaş köyü yakınlarında yol kenarındaki mıcır nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada Abiş ile birlikte eşi Rabia (27), annesi Perihan (60), babası Cemil (64) ve oğlu Fırat Abiş (5) hafif şekilde yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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