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Gümüşhane’den 7 ayda 28 milyon dolarlık ihracat yapıldı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 04.08.2020 15:10 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Gümüşhane’de 2020 yılının ilk 7 ayında 2 kalemde toplam 27 milyon 998 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında düşen ihracat rakamlarında en yüksek oranın Mart ve Mayıs aylarında gerçekleştiği, Gümüşhane’nin bu rakamlarla 81 il içerisinde 60.sırada kendisine yer bulduğu anlaşıldı.2020 yılının ilk 7 ayında yalnızca 2 kalemde ihracat yapılan Gümüşhane’de 27 milyon 420 bin dolarlık ihracat madencilik ürünlerinde, 578 bin dolarlık ihracat ise mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde gerçekleşti.2019 yılının aynı döneminde çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları, meyve sebze mamulleri ihracatı da gerçekleştirilmişti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Gümüşhane’de 2020 yılının ilk 7 ayında 2 kalemde toplam 27 milyon 998 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında düşen ihracat rakamlarında en yüksek oranın Mart ve Mayıs aylarında gerçekleştiği, Gümüşhane’nin bu rakamlarla 81 il içerisinde 60.sırada kendisine yer bulduğu anlaşıldı.
2020 yılının ilk 7 ayında yalnızca 2 kalemde ihracat yapılan Gümüşhane’de 27 milyon 420 bin dolarlık ihracat madencilik ürünlerinde, 578 bin dolarlık ihracat ise mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde gerçekleşti.
2019 yılının aynı döneminde çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları, meyve sebze mamulleri ihracatı da gerçekleştirilmişti. Yine 2019 yılının aynı döneminde Gümüşhane’den gerçekleştirilen toplam ihracat rakamı 35 milyon doları bulmuştu.
Yıl içerisinde Azerbaycan, Belçika, Çin, Güney Kore, Irak, İran, Katar, Lübnan, Namibya, Panama, Peru, Suudi Arabistan ve Umman olmak üzere toplam 13 ülkeye ihracat gerçekleştirilen Gümüşhane’de bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 22 ülkeydi.

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Merkez
Şifa Eczanesi
Kelkit
Karadeniz Eczanesi
Kurtun
Giriftinoğlu Eczanesi
Siran
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