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Gümüşhane’nin beyaz cenneti: Limni Gölü

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 19.11.2020 14:54 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında bulunan ve tarihin her döneminde zorlu ve önemli bir geçit olan Zigana dağının yamaçlarındaki Limni Gölü Tabiat Parkı kar yağışının ardından beyaza büründü.Denizden 2 bin 24 metre yükseklikteki Limni Gölü Tabiat Parkında sabaha karşı gerçekleşen hafif kar yağışının ardından göl ve etrafındaki ağaçlar beyaz örtüyle bezenirken ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı.Zigana dağının yüksek kesimlerini de beyaza bürüyen yağışla birlikte yüksek rakımı, düşük nem oranı, temiz havası ve eşsiz doğasıyla yaz boyunca yerli ve yabancı yaklaşık 100 bin kişiyi ağırlayan Limni Gölü Tabiat Parkı adeta beyaz cennete döndü.Hem Gümüşhane hem de Trabzon’dan yaklaşık 45 dakikada ulaşımın sağlanabildiği tesis ormanın içerisinde muhteşem doğal güzelliklere sahip bölge her kesimden vatandaşın uğrak yerlerinden birisi.

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında bulunan ve tarihin her döneminde zorlu ve önemli bir geçit olan Zigana dağının yamaçlarındaki Limni Gölü Tabiat Parkı kar yağışının ardından beyaza büründü.
Denizden 2 bin 24 metre yükseklikteki Limni Gölü Tabiat Parkında sabaha karşı gerçekleşen hafif kar yağışının ardından göl ve etrafındaki ağaçlar beyaz örtüyle bezenirken ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı.
Zigana dağının yüksek kesimlerini de beyaza bürüyen yağışla birlikte yüksek rakımı, düşük nem oranı, temiz havası ve eşsiz doğasıyla yaz boyunca yerli ve yabancı yaklaşık 100 bin kişiyi ağırlayan Limni Gölü Tabiat Parkı adeta beyaz cennete döndü.
Hem Gümüşhane hem de Trabzon’dan yaklaşık 45 dakikada ulaşımın sağlanabildiği tesis ormanın içerisinde muhteşem doğal güzelliklere sahip bölge her kesimden vatandaşın uğrak yerlerinden birisi.

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Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler19 Kasım Perşembe

Karaca Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Kelkit
Sımge Eczanesi
Kurtun
Şifa Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
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