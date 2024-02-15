YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kutlandı

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kutlandı

AA AA
15.02.2024 15:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

15 Temmuz Zafer Meydanı'nda devam eden törende konuşan Belediye Başkanı Ercan Çimen, 15 Şubat tarihinin önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bin yıldan beri İslamiyet'in bayraktarlığını yapan Türk milleti dünden bugüne hep istiklalin, bağımsızlığın, varoluşun mücadelesini vermiştir. Dün adları başka başka olan, bugün ise karşımıza PKK, FETÖ ve benzeri adlarla çıkan hainler bilsinler ki bu topraklar onlara her zaman mezar olacaktır. Kahraman ordumuz, kahraman polislerimiz ve Milli İstihbaratımızın isimsiz kahramanları canları uğruna bu mübarek vatanı hiçbir zaman düşman eline bırakmayacaklardır."

Gün dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği program, Gümüşhane Atlı Spor Kulübü ve GÜMOFF Off-Road Kulübünün geçiş töreniyle sona erdi.

Kutlama töreninin ardından tarihi Süleymaniye Mahallesi'ndeki Zeki Kadirbeyoğlu Konağı ile Paşa Hamamı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Vali Alper Tanrısever, burada yaptığı konuşmada, Gümüşhane'nin kurtuluşunun yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Bu şan ve şerefle ne kadar övünsek azdır. Bu ecdatla bu dedelerle ve bu tarihle ne kadar iftihar etseniz azdır. Hepinize kutlu olsun." dedi.

Anadolu'nun, mevzu bahis vatan olunca birleşmenin, beraber hareket etmenin güzel örnekleriyle dolu olduğuna dikkati çeken Tanrısever, şunları kaydetti:

"Birlikte hareket ettiğimizde yenilmez, defedilemez düşmanlara karşı dahi galip gelebileceğimizin çok önemli bir örneğidir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. İnşallah Rabbim, bu topraklara bir daha düşman ayağını bastırmaz. Bizlere de bu şanlı tarihe, şanlı ecdada, bu kutsal davaya layık olmayı ve atalarımızdan aldığımız toprakları, bu güzel yurdu daha da ileriye taşıyıp evlatlarımıza teslim etmeyi nasip etsin."

Belediye Başkanı Çimen, daha sonra 2 senedir devam eden çalışmalar sonucu toplam 20 milyon lira yatırım bedeliyle tarihi Paşa Hamamı ve Zeki Kadirbeyoğlu Konağı'nı aslına uygun yeniden inşa ettiklerini söyledi.

Törenlere, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin limandaki son görüntüsü ortaya çıktıMarmara Denizi'nde batan kargo gemisinin limandaki son görüntüsü ortaya çıktı
Dalgalar mendireği aştıDalgalar mendireği aştı
Kestel Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı maaş 34 bin 100 liraKestel Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı maaş 34 bin 100 lira
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane

Gümüşhane Namaz Vakitleri 16 Şubat Cuma

İmsak
05:44
Sabah
07:09
Öğle
12:41
İkindi
15:35
Akşam
18:04
Yatsı
19:23

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Cuma

Sağlik eczanesi
Merkez
Deva eczanesi
Kelkit
Torul eczanesi
Torul
Soylu eczanesi
Kurtun
Giriftinoğlu eczanesi
Siran
Tümünü Göster
Gümüşhane ECZANELER
Gümüşhane ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.