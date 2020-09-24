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Gümüşhane’nin ilk kadın kaymakamı görevine başladı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 24.09.2020 11:24 | Son Güncelleme

Gümüşhane tarihinde ilk kez bir kadın kaymakam Şiran ilçesine atandı ve görevine başladı.Geçtiğimiz hafta görevine başlayan Şiran Kaymakamı Fatmagül Dalmış, Vali Kamuran Taşbilek’le birlikte ilçede gerçekleştirilen geniş kapsamlı koronavirüs denetimine katıldı.Denetimin ardından Vali Kamuran Taşbilek’in makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerinde bulunduğu Dalmış, Gümüşhane mülki sınırları içerisinde görev yapacak olan ilk kadın kaymakam olma unvanına da sahip.Konuyla ilgili bilgi veren Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, geçmişte Gümüşhane’de kadın Vali Yardımcısının görev yaptığını fakat ilk kadın Kaymakamın Şiran Kaymakamı Fatmagül Dalmış olduğunu söyledi.Toplumda insana dokunan mesleklerde kadınların önemli olduğunu ifade eden Vali Taşbilek, “Cumhurbaşkanımızın yönetim anlayışındaki bakışı ve talimatları ile İçişleri Bakanımız da bu hususa hassasiyet gösteriyor.

Gümüşhane tarihinde ilk kez bir kadın kaymakam Şiran ilçesine atandı ve görevine başladı.
Geçtiğimiz hafta görevine başlayan Şiran Kaymakamı Fatmagül Dalmış, Vali Kamuran Taşbilek’le birlikte ilçede gerçekleştirilen geniş kapsamlı koronavirüs denetimine katıldı.
Denetimin ardından Vali Kamuran Taşbilek’in makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerinde bulunduğu Dalmış, Gümüşhane mülki sınırları içerisinde görev yapacak olan ilk kadın kaymakam olma unvanına da sahip.
Konuyla ilgili bilgi veren Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, geçmişte Gümüşhane’de kadın Vali Yardımcısının görev yaptığını fakat ilk kadın Kaymakamın Şiran Kaymakamı Fatmagül Dalmış olduğunu söyledi.
Toplumda insana dokunan mesleklerde kadınların önemli olduğunu ifade eden Vali Taşbilek, “Cumhurbaşkanımızın yönetim anlayışındaki bakışı ve talimatları ile İçişleri Bakanımız da bu hususa hassasiyet gösteriyor. Ülke genelinde son yıllarda hanımefendi mülki idare amirlerinin sayısı da arttı. Toplumda insana dokunan mesleklerde kadınlarımız önemli. O manada Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın da olaya bakışı bu yönde. Bizim mesleğimizde böyle kardeşlerimiz güzel hizmetlere vesile olacaklar inşallah. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın” dedi.

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Merkez
Erdem Eczanesi
Kelkit
Sımge Eczanesi
Kurtun
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Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
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