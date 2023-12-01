Gümüşhane’nin karlı dağlarının arasından dünyaya balık ihracatı

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Kirazlık köyünde, Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit Çayı üzerine elektrik enerjisi üretmek için kurulan Torul Baraj Gölünde yıllardır hem elektrik üretiliyor hem de göl yüzeyinde balık üreticiliği gerçekleştiriliyor.

Torul Baraj Gölü üzerine kurulan 14 adet kafes alabalık yetiştiriciliği tesisine 10 ila 30 gram arasında getirilen gökkuşağı alabalıkları burada 1 kilogram ağırlığa ulaşıncaya dek yetiştirilerek daha sonra Karadeniz kıyısında bulunan tesislere gönderiliyor. Buradaki tesislerde işlemleri devam eden balıklar 3 ila 5 kilogram ağırlığa ulaştıktan sonra Rusya, Çin, Şili, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Suyunun soğuk ve temiz olması nedeniyle yıl boyu balık üretiminin gerçekleştirilebildiği karlı dağların arasındaki gölde düzenlenen balık hasadına Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Ahmet Mesut Kıraç, İl Genel Meclisi üyeleri Hüseyin Bedir, Kemal Emiroğlu, Torul Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yusuf Rakan’la katılarak yetkililerden ve üreticilerden bilgi alan Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, baraj gölünde bulunan ve zaman zaman dümenine geçtiği tekne ile ulaştığı kafeslerde incelemelerde bulundu, balıkları yemledi. ,

“BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ İLİMİZDE HIZLI BİR ŞEKİLDE ARTIYOR”

Gümüşhane genelinde faaliyet gösteren toplam 28 tesiste yıllık 5 bin 500 ton üretimin gerçekleştiğini belirterek bu sayının artırılması için çalışmaların sürdürüleceğini ve kentte balık üretimi ve ihracatının artırılması için çalışmalar gerçekleştirileceğini söyleyen Vali Alper Tanrısever, “İç sulardaki balık yetiştiriciliği ülkemizde olduğu gibi ilimizde de hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. İlimizde 5 bin 500 ton kapasiteyle devam eden balık üretimi, Torul ilçemizdeki Torul Baraj Gölündeki 14 tesis, Kürtün Barajındaki 11 tane tesis ve Kelkit ilçemizdeki Sadak Barajındaki 3 tesisle hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Torul ilçemizde Musalla deresinin yanındaki tesislerde üretilen yavru Gökkuşağı alabalıkları Torul Baraj Gölüne getirilip bir süre burada beslendikten sonra özellikle soğuk havalardan da nasibini aldıktan sonra Karadeniz’e götürülüyor ve orada 3 ila 5 kilo haline geldikten sonra yurt dışına ihraç ediliyor. İhraç pazarlarımız arasında en büyük pazarımız Rusya, Çin, Şili, Japonya gibi ülkeler bulunmakta. Bu tür ürünlerin özellikle ihracata yönelik olması sebebiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla bu tür üretimleri destekleyeceğimizi, kapasitemizi mümkün olan en üst seviyeye çıkarabilmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“2023 YILINDA 2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİK”

15 yıldır bölgede balık üretimi gerçekleştiren ve Torul Baraj Gölünün balık üretimi için çok elverişli olduğunu söyleyen Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Ramazan Çolak, “Bu alabalıklar bize yavru olarak 2 gram civarında geliyorlar. 500 gram veya 1 kilogram ağırlığa ulaşıncaya kadar burada yetiştiriciliğini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra Karadeniz’e indiriyoruz. Burada da yaklaşık 3-5 kilograma ulaşınca yurtdışına ihraç ediliyor. Bu balıklar taze olarak, ileri işleme teknolojisiyle fileto haline getirilerek ihraç ediliyor. Başta Rusya, Japonya, Şili ve bu sene yoğun olacak şekilde Çin’e ihracat yapıyoruz. Gümüşhane’de denizimiz yok ama balık üretimi yapıyoruz. Patentli Karadeniz Türk somonu ihracatı 2022 yılında 1 milyar dolar civarındaydı. 2023 yılında da 2 milyar dolar civarında bir ihracat yapıldı. Biz bu çiftliklerde, Karadeniz’in hırçınlığı, doğası ve suyunun temizliğiyle yüzde 99 oranında doğal balık üretimi gerçekleştiriyoruz. Torul Barajı da bu noktada temiz ve berrak olması nedeniyle alabalık ve somona çok elverişli” ifadelerini kullandı.

