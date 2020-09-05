YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Gümüşkent köyüne güvenlik kamera sistemi kuruldu

Gümüşkent köyüne güvenlik kamera sistemi kuruldu

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 05.09.2020 09:36 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyüne muhtarlık tarafından güvenlik kamera sistemi kuruldu.Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyüne, muhtarlık tarafından güvenlik kamera sistemi kuruldu.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyüne muhtarlık tarafından güvenlik kamera sistemi kuruldu.
Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyüne, muhtarlık tarafından güvenlik kamera sistemi kuruldu. Gerek emniyet ve asayiş olaylarının aydınlatılmasında gerekse köy dışında yaşayan gurbetçi vatandaşların özlemlerini bir nebze olsun gidermek için 7/24 canlı yayın ile hizmet etmesi amaçlanıyor. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Gümüşkent Köyü Muhtarı Ömer Arun, göreve geldiği günden bu yanan köye çok sayıda hizmeti vatandaşlarla buluşturduklarını belirterek, “Muhtarlığımız imkanları ile köyümüzün özellikle de giriş ve çıkışları başta olmak üzere çeşitli noktalara toplamda 14 adet güvenlik kamerasını taktık. Bu sayede hem köyümüzün emniyet ve asayişi hem de köyümüz dışında yaşayan hemşehrilerimizin köye olan özlemini bir nebze olsun gidermiş olacağız. Muhtarlığımızın büyük gayretleri sonucu maliyetinin büyük bir kısmını giderdik ancak kamera sistemini kuran şirkete çok az borcumuz kaldı. Bu konuda gerek yurt dışındaki gerekse ülkemizin çeşitli illerinde kalan Gümüşkentli hemşehrilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Bu konuda bizlere destek olan bütün Gümüşkentli vatandaşlarımız teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmazBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Düzce'de kahvehane önünde oturan kişiye otomobil çarptı
Düzce'de kahvehane önünde oturan kişiye otomobil çarptı
Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, kuru kayısı alımını bekliyor
Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, kuru kayısı alımını bekliyor
Gümüşhane’de geniş kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı
Gümüşhane’de geniş kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı
Karayollarına ait tır kaza yaptı: 1 yaralı
Karayollarına ait tır kaza yaptı: 1 yaralı
Mersin’de kurutulmaya bırakılmış 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Mersin’de kurutulmaya bırakılmış 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Nevşehir Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
04:42
Sabah
06:07
Öğle
12:45
İkindi
16:22
Akşam
19:13
Yatsı
20:32

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Sarlak Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Orkun Eczanesi
Avanos
Halıloglu Eczanesi
Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Rektör Bağlı’dan Acıgöl Teknik Bilimler MYO’ya öğrenci müjdesi
Rektör Bağlı’dan Acıgöl Teknik Bilimler MYO’ya öğrenci müjdesi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.