YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Gümüş’ten hayırseverlere ziyaret

Gümüş’ten hayırseverlere ziyaret

KARABÜK HABERLERİ  | 03.03.2020 10:52 | Son Güncelleme

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Safranbolu’ya bir anaokulu ve ilkokul kazandıran hayırsever iş adamı Ali Baltacı ile ilçeye bir İmam Hatip Kız Lisesi kazandıran hayırsever iş adamı Abdurrahman Yerlikaya’yı evlerinde ziyaret etti.Gümüş, eğitime büyük destek sağlayan ve sürdüren kıymetli hayırseverlerle gönül köprüsünün devamını sağlamak ve hayırseverlerle ailelerine minnettarlıklarını ifade etmek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.Gümüş, "Sizlerin eğitime kazandırdığınız okullarda yetişen öğrencilerimiz, siz hayırseverlerimizden ilham alarak hayırseverlik yarışını sürdürecek ve ülkemize faydalı bireyler olarak yetişeceklerdir.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Safranbolu’ya bir anaokulu ve ilkokul kazandıran hayırsever iş adamı Ali Baltacı ile ilçeye bir İmam Hatip Kız Lisesi kazandıran hayırsever iş adamı Abdurrahman Yerlikaya’yı evlerinde ziyaret etti.
Gümüş, eğitime büyük destek sağlayan ve sürdüren kıymetli hayırseverlerle gönül köprüsünün devamını sağlamak ve hayırseverlerle ailelerine minnettarlıklarını ifade etmek için ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Gümüş, "Sizlerin eğitime kazandırdığınız okullarda yetişen öğrencilerimiz, siz hayırseverlerimizden ilham alarak hayırseverlik yarışını sürdürecek ve ülkemize faydalı bireyler olarak yetişeceklerdir. En güzel yatırım insana yapılan yatırımdır. Okul, kütüphane yapan ve milletimize destek olan siz hayırseverlere teşekkür ediyorum. Sizlerle 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde daha güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. Verilen destekler çok anlamlı, hayırseverlerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.
Hayırsever iş adamları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş’ün gerçekleştirdiği ziyaret sebebiyle çok mutlu olduklarını belirterek, duydukları memnuniyeti ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karabük Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
05:49
Sabah
07:14
Öğle
13:06
İkindi
16:15
Akşam
18:49
Yatsı
20:08

Karabük Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Vatan Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
Tuncer Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.