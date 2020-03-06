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Gümüşyapraklılar problemlerini Başkan Kılıç’a iletti

SAMSUN HABERLERİ  | 06.03.2020 17:14 | Son Güncelleme

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sorunları dinlemek ve mahalle sakinleri ile istişare etmek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerini Gümüşyaprak Mahallesi’nde sürdürdü.Gümüşyaprak Mahallesi’nde Muhtar Latif Duman ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Başkan Kılıç’a, ziyaretinde Belediye Meclis Üyesi Yahya Cömert ve daire amirleri eşlik etti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sorunları dinlemek ve mahalle sakinleri ile istişare etmek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerini Gümüşyaprak Mahallesi’nde sürdürdü.
Gümüşyaprak Mahallesi’nde Muhtar Latif Duman ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Başkan Kılıç’a, ziyaretinde Belediye Meclis Üyesi Yahya Cömert ve daire amirleri eşlik etti. Cuma namazını Gümüşyaprak Mahallesi Merkez Camisi’nde kılan Başkan Kılıç, daha sonra mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, Bafra Belediyesi’nin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Ziyarette, Gümüşyaprak Mahallesi’nin beklentileri ve sorunları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaret le ilgili düşüncelerini dile getiren Başkan Hamit Kılıç, “Bafra Belediyesi olarak, ilçe merkezine uzaklık yakınlık mefhumuna bakmaksızın tüm mahallelerimizi ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgi veriyor, sorunları dinliyor ve çözüm yollarını birlikte arıyoruz. Bu düşünce ekseninden hareketle bugün de Gümüşyaprak Mahallemizi ziyaret ederek hemşehrilerimiz ile bir araya geldik. Kendilerine belediyemizin projeleri ve çalışma içerik ve programımız hakkında bilgi verip istişarelerde bulunduk. Yakın ilgi ve konukseverliklerinden dolayı Gümüşyaprak Mahalle Muhtarımız Latif Duman ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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