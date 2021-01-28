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Günaydoğu’daki çocuklara kışlık kıyafet yardımı

28.01.2021 12:31 | Son Güncelleme:
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Günaydoğu’daki çocuklara kışlık kıyafet yardımı

İstanbul ve İzmir’de faaliyet yürüten hayırsever iki iş adamı, Güneydoğu illerinde yardıma muhtaç ailelerin çocukları için yüzlerce koli kışlık kıyafet yardımında bulundu.Aslen Batmanlı olup İstanbul’da bulunan iş adamı Eyüp Kaya ile aslen Diyarbakırlı olup faaliyetlerini İzmir’de yürüten iş adamı Baskın Haber imtiyaz sahibi Kemal Yakışıklı, kış mevsiminin ağır geçtiği Günaydoğu illerindeki çocuklar üşümesin diye harekete geçti.

İstanbul ve İzmir’de faaliyet yürüten hayırsever iki iş adamı, Güneydoğu illerinde yardıma muhtaç ailelerin çocukları için yüzlerce koli kışlık kıyafet yardımında bulundu.
Aslen Batmanlı olup İstanbul’da bulunan iş adamı Eyüp Kaya ile aslen Diyarbakırlı olup faaliyetlerini İzmir’de yürüten iş adamı Baskın Haber imtiyaz sahibi Kemal Yakışıklı, kış mevsiminin ağır geçtiği Günaydoğu illerindeki çocuklar üşümesin diye harekete geçti. Aynı zamanda arkadaş olan hayırsever iş adamları, eldiven, mont, çorap gibi kışlık kıyafetlerin yer aldığı 500’ün üzerinde yardım kolisi hazırladı. Özenle paketlenen kıyafetler, Batman, Şanlıurfa ve Diyarbakır’daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere gönderildi. Yardım kolilerinin yarın Sur Belediyesi tarafından teslim alınarak dağıtılacağı belirtildi.
Yardımsever iş adamı Eyüp Kaya, “Biz yoksul ailelerde büyümüş çocuklarız. Hep bir şeylerimiz eksikti. Bizim tek isteğimiz çocuklarımız bir bayram sabahına temiz ve güzel elbiseleri giyerek başlasınlar. Kendilerini mutlu görmek istiyoruz. Tek amacımız yurdumuzun çocuklarını mutlu etmek ve başkalarına örnek olmak “ dedi.
Çocukların yüzünü güldürecek yardımların bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği olan SEVGİDER’in desteğiyle Sur Belediyesi tarafından dağıtılacağını duyuran Kemal Yakışıklı da, ilerleyen süreçte benzer yardım faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi. "Sevmek fiilinden sonra gelen dünyanın en güzel fiili yardım etmektir." diyen Yakışıklı,
emeği geçen herkese teşekkür etti.

Günaydoğu’daki çocuklara kışlık kıyafet yardımı

Günaydoğu’daki çocuklara kışlık kıyafet yardımı

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